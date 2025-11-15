В Иране спрогнозировали осадки после прошедшей накануне молитвы о дожде

В Иране ожидаются осадки, в страну с запада вошел дождевой фронт. По данным метеорологов, в нескольких провинциях осадки будут идти в течение ближайшей недели. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На фоне серьезной нехватки воды, вызванной шестимесячной засухой, жители Тегерана в пятницу провели коллективную молитву о дожде. Она прошла в храмовом комплексе Имамзаде Салех на севере города под руководством аятоллы Джамоледдина Динпарвара, ученика имама Хомейни.

В Москве со вчерашнего вечера выпало до 20% месячной нормы осадков. Утром к дождю примешивался снег, а к шести утра начался снегопад. Видимость снизилась до 1,2 километра, при этом, ветер почти не дул.