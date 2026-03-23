В интернете появились офлайн-карты всех населенных пунктов России

Карты всех населенных пунктов России теперь могут работать и в офлайн-режиме. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекса».

«Обновления помогут ориентироваться в городе даже без интернета», — подчеркнули там.

Карта загружается в кэш приложения и обновляется всякий раз, когда появляется подключение. В ней можно также искать места, проверять время работы и телефоны организаций. В офлайн-режиме будут доступны автомобильные маршруты и платные дороги.

Ранее в Комитете по информатизации и связи правительства Санкт-Петербурга предупредили жителей и гостей города о временных ограничениях мобильного интернета и рекомендовали пользоваться городской сетью Wi-Fi. Она бесплатна, но требует авторизации.