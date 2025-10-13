В интернете начали торговать GPS-метками грибных полян

В интернете появились предложения о продаже GPS-меток богатых грибами полян. Об этом сообщил сайт kp.ru .

За координаты места, где можно наполнить корзину грибами, просят пять тысяч рублей. Журналистка издания оплатила метку и, к своему разочарованию, получила ссылку на точку в Вологодской области в 500 километрах от Москвы.

Телеведущий и автор канала «Охотник до грибов» Дмитрий Тихомиров удивился, что люди тратят на такое деньги. По его словам, гарантировать плодоношение в конкретном месте больше чем на несколько дней невозможно. Организаторы грибных туров всегда принимают во внимание погодные условия и другие факторы и никогда не гарантируют клиентам легкой наживы.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор грибов, включенных в Красную книгу.