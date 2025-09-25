Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор редких грибов

За сбор грибов, занесенных в Красную книгу, в России предусмотрена уголовная ответственность. Об этом «ФедералПресс» рассказала декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная.

Безсмертная объяснила: «Штрафы являются одним из экономических механизмов, направленных на защиту редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и иных организмов (это касается, в том числе, и грибов), а также на поддержание порядка в части соблюдения правил охраны особых природных территорий».

За сбор редких грибов могут назначить принудительные работы, лишение свободы до четырех лет и штраф до одного миллиона рублей. Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору, то лишение свободы может быть предусмотрено уже на срок от пяти до восьми лет со штрафом до двух миллионов рублей.

Если редкие грибы собраны без умысла, то согласно статье 8.35 КоАП РФ, гражданам грозит административный штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей.

Сбор грибов на особо охраняемых природных территориях влечет наложение на граждан административного штрафа в размере от трех до четырех тысяч рублей с конфискацией собранного. Для должностных и юридических лиц штрафы значительно выше.