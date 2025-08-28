В интересах государства. Айтишников хотят заставить работать по госраспределению

В России нужно расширить список профессий, по которым отработки станут обязательными после окончания вуза. Об этом изданию «Абзац» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду и соцполититике Елена Цунаева.

По его словам, в список специальностей должны войти как гуманитарные (преподаватели), так и технические (айтишники и инженеры). Парламентарий считает, что такая мера поможет адаптировать сотрудников на местах и повысить престиж многих профессий.

«Это касается не только инженеров и медиков. Привлечь можно и айтишников, не хватает педагогов гуманитарных наук, историков. Дефицит кадров существует и в образовании, и в медицине», — сказала Цунаева.

Депутат отметила, что к этому добавятся возможности повышения квалификации за счет бюджета. Она уточнила, что в зависимости от нужд конкретного региона целевое распределение поможет грамотному трудоустройству кадров.

Ранее стало известно, что в высших учебных заведениях России создадут больше бюджетных мест для программистов.