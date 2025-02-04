Эксперт Клименко заявил, что IT-специалист — это штучный экземпляр

В высших учебных заведениях России создадут больше бюджетных мест для программистов. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в эфире Общественной Службы Новостей поделился мнением о том, почему далеко не все становятся айтишниками.

По его словам, IT-специалист — это штучный экземпляр, а обилие бюджетных мест дезориентирует людей и дарит каждому надежду на реализацию в этой профессии.

«У нас в стране сейчас, знающих "Питон" больше, чем знающих английский. Беда в том, что программирование – это работа, которая определяется складом характера в голове», — считает Клименко.

Он добавил, что будущих программистов на деле не так много, поэтому главная задача — не терять их, а поддерживать в этой сфере с помощью различных олимпиад и конкурсов.