В Ингушетии неизвестный пытался застрелить пенсионера

СК завел дело после покушения на убийство пенсионера в Ингушетии

Следственный комитет по Ингушетии завел уголовное дело о покушении на убийство после того, как ночью 24 апреля неизвестный несколько раз выстрелил в 71-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Пострадавшего вовремя доставили в больницу, его жизни в настоящее время ничто не угрожает.

ЧП произошло в подъезде многоквартирного дома по улице Осканова города Карабулак. Неизвестный как минимум дважды выстрелил в 71-летнего местного жителя, ранив его по касательной в голову.

Злоумышленник решил, что добился смертельного ранения и скрылся с места происшествия. На месте ЧП работает следственная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося и опрашивают свидетелей.

Ранее подозреваемого в покушении на убийство задержали в Колпине.