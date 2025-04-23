Подозреваемого в покушении на убийство задержали в Колпино

В Колпино произошло нападение на мужчину. Его избили и вытолкнули из окна. Пострадавший находится в реанимации. Об этом сообщил сайт Neva.Today.

В понедельник, 21 апреля, жители Октябрьской улицы сообщили в полицию о происшествии: мужчина выпал из окна третьего этажа. Правоохранители прибыли на место и установили, что пострадавший — 36-летний местный житель — был жестоко избит в квартире и ограблен. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.

На следующий день полиция задержала подозреваемого — безработного, который в день преступления отмечал свое 29-летие.

Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство из корыстных побуждений и разбое. Ведется расследование.