В июне изменится график выплаты пенсий

RT: пенсии, которые должны были поступить с 12 по 15 июня, начислят раньше

Пенсии в июне выплатят по-другому из-за празднования Дня России и четырех выходных подряд. Об этом сообщил RT член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«День России, который отмечается 12 июня, приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачислений пенсионных выплат», — заявил он.

По словам депутата, тем, кто должен был получить пенсии с 12 по 15 июня, начислят их раньше — 10-го или 11-го.

Ранее в Министерстве государственного управления Подмосковья предупредили, что 12 июня в регионе будут работать только отделения «Почты России», совмещенные с пунктами выдачи заказов маркетплейсов, а накануне они закроются на час раньше обычного.