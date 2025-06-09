Отделения «Почты России» в Подмосковье изменят график работы 11 и 12 июня

Отделения «Почты России» в Московской области будут работать по измененному графику 12 июня. Так, большинство из них будет закрыто. Работать будут только те отделения, где выдают заказы с маркетплейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
В преддверии праздника 11 июня большинство отделений закроются на час раньше. Это также не касается офисов, выдающих заказы с маркетплейсов — они продолжат работать по стандартному графику.
В праздничный день 12 июня почтальоны не будут доставлять письма, посылки и газеты. Пенсии и пособия принесут по графику, согласованному с Социальным фондом России. С 13 июня работа всех отделений вернется к обычному расписанию.
Напомним, уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.
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