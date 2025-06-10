В Херсонской области возбудили дело о мошенничестве при получении субсидий

Прокуратура Каланчакского района Херсонской области провела, как предоставляются субсидии из бюджета на проведение агротехнологических работ. В результате — возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе .

«Установлено, что глава фермерского хозяйства предоставил недостоверную информацию о фактически понесенных расходах, связанных с производством сельскохозяйственных культур», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили сумму ущерба — 875 тысяч рублей.

Материалы проверки прокуратура направила в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по статье о мошенничестве.

Ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного ведомства.

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