В Херсонской области возбудили дело о мошенничестве при получении субсидий
Прокуратура Каланчакского района Херсонской области провела, как предоставляются субсидии из бюджета на проведение агротехнологических работ. В результате — возбудили уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе.
«Установлено, что глава фермерского хозяйства предоставил недостоверную информацию о фактически понесенных расходах, связанных с производством сельскохозяйственных культур», — отметили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили сумму ущерба — 875 тысяч рублей.
Материалы проверки прокуратура направила в полицию для решения вопроса об уголовном преследовании по статье о мошенничестве.
Ход и результаты расследования дела находятся на контроле надзорного ведомства.
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