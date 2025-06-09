С «Пушкинских карт» украли два млн рублей

Группа мошенников похитила более двух миллионов рублей с «Пушкинских карт»

Суд в Москве рассмотрит дело четверых участников мошенничества с «Пушкинской картой». Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По версии следствия, в 2022 году один из фигурантов дела создал организованную группу из трех сообщников в возрасте от 20 до 22 лет, чтобы обманным путем похищать деньги с счетов держателей «Пушкинских карт».

Организатор группы мошенников зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, открыл расчетный счет и создал сайт, на котором размещал ложную информацию о несуществующих культурных событиях. Фиктивное мероприятие включили в реестр «Пушкинской карты».

Фигуранты искали пользователей карт и убеждали их купить электронные билеты на событие. Для этого они предоставляли ссылки на свой сайт с фальшивыми данными и использовали специальные виджеты для продажи билетов. Таким образом они похитили более 2,3 миллионов рублей бюджетных средств и 467 тысяч рублей банка.

Прокуроры утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых участников организованной группы. Они обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Дело рассмотрят в Останкинском районном суде.