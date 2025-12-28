Амурского тигра, выходившего к людям в Приморье, выпустили в тайгу

Молодого амурского тигра, которого ранее отловили после выходов к людям в Хасанском округе Приморья, выпустили обратно в дикую природу. Об этом сообщили в Министерстве лесного хозяйства, охраны окружающей среды и объектов животного мира Приморского края.

Хищника выпустили в глухой тайге — в удаленном и малонаселенном районе региона с высокой численностью копытных животных, составляющих его естественную кормовую базу. Перед выпуском на тигра надели спутниковый ошейник: специалисты будут отслеживать его перемещения и контролировать адаптацию к жизни в естественной среде.

Ранее жители сел Хасанского округа сообщали в соцсетях, что тигр подходил к населенным пунктам. О поимке конфликтного хищника власти Приморья информировали 26 декабря. Тогда уточнялось, что это молодой самец в возрасте до трех лет, которого доставили в реабилитационный центр для осмотра и оценки состояния.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных под Волоколамском родились два амурских тигренка. Это первые малыши в данной популяции за последнее время, что имеет большое значение для сохранения вида.