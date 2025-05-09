Акция «Бессмертный полк» прошла в Бишкеке

В Бишкеке состоялась акция «Бессмертный полк». В шествии в столице Киргизии приняли участие тысячи человек, сообщило РИА «Новости».

Колонна участников, несущих фотографии родственников-ветеранов, прошла под песни военных лет по одной из центральных улиц города от Южных ворот до площади Победы. Ее общая протяженность составила около девяти километров. Акция продлилась три часа.

В прошлом году «Бессмертный полк» проходил в Киргизии в онлайн-формате. Такие меры вводились из соображений безопасности.

Ранее стало известно, что шествие также состоялось в Нью-Дели. Участники акции пронесли по улицам индийской столицы 80-метровую георгиевскую ленту.