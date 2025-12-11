В Хабаровске подвели результаты ежегодного конкурса среди экспортеров за 2024 год

В Хабаровском крае подведены итоги ежегодного конкурса среди экспортеров за 2024 год, организованного в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Об этом написал сайт transsibinfo.com .

Торжественная церемония чествования лауреатов состоялась на итоговом заседании экспортного совета при губернаторе, где награды вручил первый заместитель председателя правительства региона Сергей Абрамов.

Участники конкурса оценивались по нескольким критериям, включая объем экспортных поставок, активность на международных рынках, наличие зарубежных товарных марок, участие в мировых выставках и использование электронных торговых площадок. Лауреаты получили дипломы и сертификаты, дающие возможность создавать профессиональные фото- и видеоматериалы о своих товарах и производствах.

В номинации «Экспортер года в промышленности» среди предприятий малого и среднего бизнеса победило ООО «Тумнинский прииск», специализирующееся на экспорте пиломатериалов и шпона. Среди крупных компаний лидирует АО «Нью Форест Про», экспортирующее пиломатериалы и древесные гранулы.

Лучшим экспортером агропромышленного сектора признано ООО «Ветли Восток», производящее мучные кондитерские изделия.