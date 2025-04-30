В Госдуму внесут проект об установлении МРОТ в размере 34 тысяч рублей в месяц

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение законопроект об установлении с 1 января 2026 года МРОТ в размере 34 тысячи рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель комитета Госдумы по соцполитике Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что труд в России недооценен.

«Для по меньшей мере частичной корректировки ситуации разработан и вносится в Госдуму законопроект, предусматривающий, наряду с повышением МРОТ до 34 тысяч рублей с 1 января 2026 года установление нижней планки почасовой оплаты труда для работников на условиях неполного рабочего времени в сумме 300 рублей», — написал Нилов.

Законопроект предусматривает ежегодную индексацию минимального почасового размера оплаты труда. Принятие этого документа позволит обеспечить достойную зарплату работникам, что поспособствует повышению уровня их жизни.

Ранее в Госдуме предложили сделать стипендии не ниже прожиточного минимума. Также депутаты призвали упростить сбор документов на социальную стипендию и пересмотреть сумму выплат.