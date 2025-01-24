В Госдуме предложили сделать стипендии не ниже прожиточного минимума

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил повышать стипендии на 20-25% ежегодно, начиная с 2026 года, чтобы они постепенно достигли уровня прожиточного минимума. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Это позволит избежать значительной нагрузки на бюджет, но при этом начнет решать финансовые проблемы студентов», — заявил парламентарий.

Кроме того, он призвал упростить сбор документов на социальную стипендию и пересмотреть сумму выплат, потому что нынешний их размер — 2739 рублей для вузов и 996 для ссузов — не отвечает потребностям.

Также Гаврилов заявил о необходимости построить современные студенческие кампусы, чтобы избежать дефицита мест в общежитиях, и обеспечить прозрачность их распределения.

Ранее Минтруд предложил в 10 раз увеличить декретные пособия студенткам-очницам, доведя их до уровня регионального МРОТ.