В Госдуму внесут проект о юридической помощи россиянам в подготовке исков к ФРГ

На рассмотрение в Госдуму внесут законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи россиянам для подачи исков по возмещению вреда, причиненного в годы Великой Отечественной войны нацистской Германией. Разрабатываемый партией «Справедливая Россия» документ появился в распоряжении 360.ru.
По словам лидера партии «Справедливая Россия» и соавтора законопроекта Сергея Миронова, документ разрабатывают для восстановления социальной справедливости в отношении граждан России, пострадавших вследствие военных преступлений.
«Гитлеровцы расстреливали мирное население, сжигали деревни и подвергали граждан самым жестоким пыткам в захваченных регионах. Все сопровождалось изъятием имущества и грабежами», — напомнил глава парламентской фракции.