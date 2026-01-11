В Госдуму внесли законопроект об обязательной индексации зарплат

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, обязывающий работодателей ежегодно индексировать зарплату. Документ внес глава Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов вместе с группой парламентариев. Копия законопроекта появилась в распоряжении 360.ru.

Нилов подчеркнул, что инициатива предусматривает ежегодное обязательное повышение зарплат не ниже уровня инфляции за предыдущий год.

«Доходам наших работников пора догонять растущие ежегодно цены и траты! И делать это без оглядки на общую прибыль компаний, всякие KPI и прогнозы развития бизнеса», — сообщил он.

Документ предусматривает внесение изменений в статью 134 Трудового кодекса. По мнению составителей проекта, инициатива обеспечит более четкий механизм защиты прав работников, стабильность и прозрачность трудовых отношений, а также исключит произвольность сроков и частоты индексации заработной платы.

Ранее эксперты предположили, что в 2026 году резко увеличится заработок у представителей профессий, связанных с медициной, финансами, торговлей и инженерией. Также вырастет спрос на специалистов по кибербезопасности и аналитиков, способных внедрять инновации в реальное производство.