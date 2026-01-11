Золотая жила. Названы профессии, в которых зарплаты взлетят до небес

В 2026 году наиболее стабильной станет работа на стыке IT и медицины

В 2026 году успешную карьеру в России смогут построить специалисты, сумевшие развиться в своей отрасли и добавившие к ней технологические навыки. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По прогнозам экспертов, лидирующие позиции займут профессии в медицине, финансах, торговле и инженерии, если они интегрированы с цифровыми инструментами.

Критически важным для соискателей становится владение софт-скиллами. При этом ранее в России преимущественно ценились только непосредственно требующиеся в работе навыки.

Особый спрос ожидается на специалистов по кибербезопасности, аналитиков и инженеров, способных внедрять инновации в реальное производство.

Работодатели все чаще обращают внимание не на универсальные квалификации, а на узкую специализацию, позволяющую решать конкретные технологические задачи внутри отрасли.

Параллельно с высокотехнологичными кадрами в дефиците останутся высококвалифицированные рабочие профессии и специалисты по логистике, что обусловлено перестройкой торговых путей и развитием маркетплейсов.

Залогом успеха в 2026 году станет непрерывное обучение и готовность сотрудников быстро подстраиваться под меняющиеся запросы цифровой экономики.

