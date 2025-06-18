В Госдуму внесли законопроект о господдержке молодых семей с детьми по погашению ипотеки

Молодым семьям с детьми необходимо предоставить господдержку для погашения ипотеки. Инициатором законопроекта, внесенного в Госдуму, стал лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, его поддержала председатель парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат фракции СРЗП Яна Лантратова.

«Предлагаем предоставить господдержку для погашения ипотечных кредитов матери или отцу в возрасте до 26 лет, у которых в период с 1 января 2026 года по 31 декабря 2030 года родится второй ребенок», — рассказал Миронов.

По его словам, целью поддержки является стимулирование рождаемости среди молодежи, которая находится в социально и финансово уязвимом положении. Жилищные проблемы чаще всего становятся причинами, по которым молодые пары откладывают рождение детей. Ипотека в нынешних условиях ложится непосильным бременем на такую семью.

Центральный банк 6 июня объявил о снижении ключевой ставки до 20%. ВТБ намерен во второй половине июня снизить ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2%. В Сбере поддержали коллег и с 10 июня уменьшили ставку на 2-3,5%. С учетом всех скидок без льготных программ квартиру в новостройке можно под 22,4%, на рынке вторичного жилья — под 22,8%.