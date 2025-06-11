11 июня 2025 14:56 Ставки рыночной ипотеки устремились вниз. Как это повлияет на рынок жилья в России в 2025 году? Экономист Корнеев назвал ипотечную ставку, которая оживит рынок недвижимости 0 0 0 Фото: Общение Губернатора Подмосковья с переселенцами из аварийного жилья в Ступине / Медиасток.рф Эксклюзив

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На днях ВТБ объявил, что во второй половине июня снизит ставки по рыночной ипотеке на 1,5-2%. В Сбере решили последовать примеру коллег: с 10 июня их уменьшили на 2-3,5%. Однако значения все равно остаются высокими. На сколько нужно снизить ставку, чтобы оживить рынок, последуют ли за ВТБ и Сбером другие финансовые организации и кто сейчас берет кредит на недвижимость, несмотря на невыгодные условия, выяснил 360.ru.

Последуют ли другие банки за ВТБ и Сбером Центральный банк 6 июня объявил о снижении ключевой ставки до 20%. За выходные условия предоставления рыночных жилищных кредитов пересмотрели лишь ВТБ и Сбер. Теперь с учетом всех скидок без льготных программ в зеленом банке купить квартиру в новостройке можно под 22,4%, во вторичке — под 22,8%, а построить частный дом с привлечением заемных средств — под 23,8%. По состоянию на 11 июня ни одна из крупных российских кредитно-финансовых организаций не последовала примеру коллег. А будут ли? Рыночные ипотечные ставки рано или поздно уменьшат, высказался в разговоре с 360.ru экономист, доктор бизнес-администрирования Валерий Корнеев.

Только есть один маленький нюанс: сейчас ипотеку берут те, кто собирается расплатиться с банком в ближайшие полгода-год, или люди без финансовой грамотности. Валерий Корнеев

Текущие проценты по рыночной ипотеке просто запрещают ее, и это доказывает статистика спроса. В некоторых банках он упал в два, а то и в три раза.

Фото: Общение Губернатора Подмосковья с переселенцами из аварийного жилья в Ступине / Медиасток.рф

Какой должна быть ставка по рыночной ипотеке, чтобы оживить рынок Единственным способ — снижение стоимости кредита до 7% и ниже, считает Корнеев. Но в высоких значениях есть преимущества. Например, продавцы недвижимости сильно завысили цены. Нынешняя ситуация охладит рынок. «Стоимость объектов в российских многоквартирных домах стала запредельной. Она подскочила более чем в два раза за последние четыре-пять лет», — отметил экономист. Из-за недоступности жилья количество квартирных метров на одного человека снижается. «А число однушек все время растет. Это выживание. Люди покупают объекты на последние деньги, лишь бы было где жить. Про повышение демографии в таких условиях, конечно, никакого разговора быть не может», — высказался эксперт.

Фото: Новостройки в Химках / Медиасток.рф

Еще одно решение, которое предложил экономист для оживления рынка, — развитие индивидуального жилищного строительства в стране. При возведении дома человек может контролировать его стоимость, самостоятельно заключать договор с подрядчиком. Снижение ставок неизбежно, но оно не будет стремительным. «Пока ипотека не упадет хотя бы до 12%, спрос не вырастет. Но 12% — это ключевая ставка 9-10%, а до нее очень далеко», — объяснил 360.ru независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов. «Я согласна с экспертами, которые считают, что снижение ставок на один-два пункта никакой роли не играет. Хотя другие банки потянутся за Сбером и ВТБ, они будут вынуждены это сделать», — рассказала 360.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова. Однако понижение банковских процентов даже на пять пунктов несильно отразится на рынке, убеждена Перескокова. Чтобы интерес людей к новостройкам и жилью в целом перерос в реальные сделки, нужна ставка 12−14%.

Фото: Общение Губернатора Подмосковья с переселенцами из аварийного жилья в Ступине / Медиасток.рф

Какая стратегия у тех, кто берет ипотеку сейчас Кредит на недвижимость распространен среди тех, кому не хватает немного денег для покупки объекта без него, считает экономический аналитик Адамидов. «Условно говоря, первый взнос 70% есть, а 30% негде взять. Но ситуации бывают разные. Кто-то берет дешевый объект, потому что кажется, что нужно срочно покупать. Иногда заставляет жизнь: развод, свадьба, что-то случилось и надо быстро съехать», — отметил Адамидов. Некоторые вписываются в рыночную ипотеку под невыгодный процент, потому что неправильно рассчитали силы. Например, есть большая зарплата, которой хватит на все, в том числе и на серьезные переплаты. Но жизнь сложная, и сегодня работа есть, а завтра нет. «Такое бывает. Но это все равно не тот спрос, что был в 2018-2019 годах», — пояснил аналитик.