Милонов призвал пересмотреть критерии предоставления помощи многодетным семьям

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов обратился с призывом пересмотреть критерии предоставления помощи многодетным семьям. В интервью радио Sputnik он подчеркнул необходимость внедрения прогрессивной системы социальной поддержки.

Милонов указал, что сейчас семьи с тремя детьми считаются многодетными, однако существует значительная разница между семьями с тремя и семью детьми. По его мнению, нынешняя система не учитывает специфику больших семей, и к ним нужен иной подход. Политик предложил введение дифференцированной шкалы социальной поддержки, исходя из количества детей в семье.

Депутат убежден, что такие меры помогут исправить негативные демографические тенденции. Он также отметил, что поддержка должна носить комплексный характер, сочетающий материальные льготы с изменением общественных ценностей.