В Госдуму направили предложение создать министерство секса

Агентство «Главпиар» направило депутату Госдумы Нине Останиной официальное предложение создать в России министерство секса. Текст документа есть в распоряжении 360.ru.

Авторы обращения объяснили идею необходимостью повысить рождаемость. Кроме этого, они предлагают компенсировать стоимость первых свиданий и первых брачных ночей, выключать электричество и интернет с 22:00 до 02:00 (кроме объектов непрерывного действия) и оплачивать работу домохозяек по ставке МРОТ.

«В СССР секса не было, сейчас тоже, как нам кажется, не прямо хорошо с сексом. Будет секс, будут дети. От того, что появится отдельное ведомство, хуже не будет», — отметил в беседе 360.ru представитель агентства.

Сама Останина никак не прокомментировала обращение, а ее коллега Татьяна Буцкая заявила 360.ru, что «название агентства говорит само за себя».

Ранее челябинский священник Борис Кривоногов заявил, что женщины не могут забеременеть из-за половой распущенности.