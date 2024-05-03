Дума одобрила запрет участия в выборах кандидатам-иноагентам | 360°

Общество 03 мая 2024, 14:05 Дума одобрила запрет участия в выборах кандидатам-иноагентам Комитет Думы одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах иноагентам РИА «Новости»

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Комитет Госдумы одобрил поправки, запрещающие участвовать в выборах всех уровней кандидатам со статусом иноагента. Решение опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Поправки внесли ко второму чтению законопроекта, изначально направленного на недопуск к участию в выборах граждан, подавших в избирком документы с ошибками и опечатками.

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В закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» внесут дополнение о том, что кандидат должен «прекратить статус иностранного агента». Речь идет о выборах в федеральные органы государственной власти, органы госвласти субъектов РФ, органы публичной власти федеральной территории, а также в органы местного самоуправления.

Авторами инициативы о запрете иноагентам избираться в органы власти всех уровней стали Сергей Миронов и первый замруководителя фракции Дмитрий Гусев. Они отметили, что «вредители нам не нужны».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что иноагенты могут избавиться от этого статуса при условии отказа от подачек из других стран. У тех, кто хочет исправиться, действительно есть шанс, подчеркнул он.