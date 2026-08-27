В Госдуме заявили о гибели почти всей рыбы в реках Тюменской области

Рыба почти полностью исчезла в нескольких реках Тюменской области, потери кормовой базы в регионе достигают 95%. Об этом в телеграм-канале сообщила депутат Елена Панова.

«В Туре и Тоболе рыба полностью утрачена, частично — в Тавде, Иртыше, Исети. Без помощи пострадавшие реки сами себя будут очень долго зарыблять», — написала Панова.

При этом Тура пока не входит в комплексную программу Росрыболовства по восстановлению ценных видов.

По ее словам, масштаб ущерба требует вмешательства специалистов и дополнительных мер по восстановлению рыбных ресурсов.

При этом сроки восстановления популяций различаются: «сорным» видам потребуется около четырех лет, стерляди — шесть лет, а нельме — не менее восьми лет, добавила депутат.

Без дополнительных мер восстановление рыбных ресурсов в пострадавших реках может растянуться на годы.

Биологи объясняли массовую гибель рыбы в Туре дефицитом кислорода и гниением ила.