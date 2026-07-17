Биолог Маркаич сообщила, что причиной массовой гибели рыбы в реке Туре стал дефицит кислорода и гниение ила

В Тюмени ученые выяснили, почему в реке Туре массово погибла рыба. По словам магистра биологических наук Жанны Маркаич, причиной стал дефицит кислорода и гниение ила, сообщил URA.RU .

Резкий подъем уровня воды после многолетней засухи привел к эффекту удушья. Паводок смыл в реку тонны гниющего мусора, что вызвало смертельную цепную реакцию для речных обитателей.

Река Тура относится к классу «грязная» и «очень грязная» из-за накопления марганца, железа, свинца и других металлов. Все загрязнения попадают в донные отложения, то есть ил. Когда ил поднимается на поверхность, он забивает жабры рыб и продолжает окисляться, забирая кислород.

В последние три года река переживала экстремальное маловодье, из-за чего на обнажившемся дне и берегах скопились тонны сухой травы, листвы и наносного мусора. Аномально мощный паводок 2026 года, поднявший уровень реки выше семи метров, мгновенно смыл все эти органические залежи в русло.