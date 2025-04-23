В Госдуме заинтересовались составлением меню для школьных буфетов

Депутат Госдумы Ксения Горячева направила обращение главе Минпросвещения Сергею Кравцову, в котором попросила разъяснить порядок формирования перечня продуктов для продажи в школьных буфетах. Об этом сообщил ТАСС .

Парламентарий отметила в письме, что родителей тревожит перекос в представленном меню в сторону фастфуда, выпечки, напитков с высоким содержанием сахара и сладостей.

Горячева объяснила, что пищевые привычки формируются именно в школьном возрасте.

«Если в буфете ребенок годами выбирает между сосиской в тесте, булкой и лимонадом, то это для него становится нормой. Изменить ее во взрослом возрасте будет в разы сложнее», — сказала она.

Депутат подчеркнула, что школьное питание должно быть реальным элементом заботы о здоровье детей, а не просто формальностью.

Ранее в Госдуме предложили ввести единые требования к питанию школьников и депутатов.