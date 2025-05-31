В Госдуме захотели запретить «Шрека» и Call of Duty

Игры серии Call of Duty подрывают патриотические ценности в России и способствуют формированию негативного имиджа, а персонаж мультфильмов Шрек может искажать у детей восприятие положительного героя. Об этом заявила депутат Яна Лантратова, ее слова привел «Коммерсант» .

По ее словам, в видеоигре Call of Duty игроку предлагается прийти в здание «Крокуса» и доубивать тех, кого не убили террористы.

Депутат также коснулась образа героев в современных медиа, утверждая, что персонажи вроде Шрека, которые сначала могут казаться неплохими, но обладают внутренними и внешними изъянами, заменяя добрых героев.

Лантратова отметила, сообщила, что Роскомнадзор в 2024 году заблокировал 48 тысяч групп с призывами к терроризму и экстремизму, 30 тысяч групп о детском суициде и 116 тысяч групп с детской порнографией.

Ранее разработчикам видеоигр пригрозили штрафами за деструктивный контент.