Девушки назвали 10 признаков «средненькой» внешности. Что это за тренд и что с ним не так

Фото: Unsplash

В TikTok и Instagram* начали вируситься видео о девушках «средненькой» внешности. Да, произносить это слово следует именно так. Не средняя, не обычная, а именно средненькая. В чем суть этого тренда, какие критерии той самой внешности выделяют пользователи и чем все это может быть небезопасно для психологического здоровья, разбирался 360.ru.

Как связаны тиктоки и «сгнивший мозг»

К коротким видео в соцсетях можно относиться по-разному: есть те, кто отчаянно их критикует, а просмотр, как и создание, считает деградацией.

И это мнение распространено не только на обывательском уровне, но и в научном сообществе: под занавес 2024-го ученые заявили, что мозг человека «гниет» из-за рилсов и тиктоков.

«Сгнивший мозг» (от английского brain rot) даже стал словом этого года по версии Оксфордского университета.

скриншот / corp.oup.com/word-of-the-year/
Фото: скриншот / corp.oup.com/word-of-the-year/

Такой выбор, считают специалисты, должен стать сигналом о большой опасности жизни в виртуальной реальности и неумении пользоваться свободным временем в реальной жизни.

В 2024 году термин «гниение мозгов» используют для описания как причины, так и следствия негативного воздействия чрезмерного потребления онлайн-контента, пояснили авторы исследования.

«Мозговая гниль» говорит об одной из предполагаемых опасностей виртуальной жизни и о том, как мы используем свое свободное время. Это похоже на законную следующую главу в культурном диалоге о человечестве и технологиях.

Каспер Гратвол

президент Oxford Languages

Если отойти от печальных и, безусловно, справедливых предупреждений ученых мужей и попробовать самостоятельно выделить плюсы и минусы коротких видео, то, конечно, в общей массе просто смешных или милых видео можно найти что-то хорошее и полезное.

Например, необычные рецепты с простыми продуктами, емкие инструкции, кажется, о чем угодно — от рисования стрелок до деления в столбик и советов, с чем лучше всего носить фетровую шляпу вашего любимого дедушки.

Фото: Unsplash

Но, с другой стороны, при просмотре тиктоков и рилсов неизбежно столкновение с токсичным контентом, в том числе с сомнительными бьюти-трендами о том, как выглядят действительно красивые или успешные люди с идеальными чертами лица и супертелом.

И к подобным трендам, на наш взгляд, сейчас можно отнести многочисленные видео о девушке «средненькой» внешности. Давайте разбираться, что это такое.

Девушка «средненькой» внешности — 10 критериев

Зародился этот тренд в TikTok, а оттуда перекочевал и в другие соцсети. В роликах на тему девушки рассказывают на камеру о том, что они «средненькой» внешности, перечисляя определенные критерии. Вот самые популярные из них:

  1. К вам не подходят знакомиться на улице.
  2. Вы не были суперпопулярной в школе, той самой девушкой, на которую все равняются.
  3. В школе над вами смеялись, считая несимпатичной.
  4. Вы не получаете бонусов от своей внешности. Например, вам не ставят высокие оценки на экзаменах за красивые глаза или ваши видео не залетают в соцсетях, просто потому, что вы красивая.
  5. Мужчины обычно знакомятся с вашими подружками, а не с вами.
  6. Молодые люди, которые вам нравятся, чаще всего не отвечают взаимностью.
  7. Вам очень редко делают комплименты.
  8. Вы добиваетесь своих целей не за счет красивого лица, а, например, за счет ума, харизмы и так далее.
  9. Вы не выходите на улицу без макияжа и не выкладываете фото без обработки.
  10. На случайных фото вы получаетесь плохо.

В чем суть тренда о девушке «средненькой» внешности

При просмотре таких роликов девушкам предлагают самостоятельно определить, насколько они «средненькие».

Чем больше баллов они набирают, тем выше, по этой логике, вероятность, что они не красивые, а так себе. Средненькие.

Можно было бы предположить, что это какой-то новый уровень самоиронии, или попытка нормализовать что-то, или научиться что-то принимать, только вот вопрос — что?

Фото: Unsplash

Особенно странным и токсичным это выглядит в современной медиареальности, когда многие инфлюенсеры, наоборот, стремятся пропагандировать умение любить себя, быть индивидуальным и не гнаться за какими-то стандартами красоты.

Конечно, многие воспринимали эти ролики со смехом, делая открытие, что они-то, оказывается, «средненькие». Спасибо, соцсети, что помогли это понять. Посмеялись и пошли дальше.

Но нельзя исключать, что кого-то этот набор критериев может огорчить, напомнить о каких-то неприятных моментах в той же школе, разбитом сердце, невзаимных чувствах. Да мало ли о чем.

Почему такие видео популярны и в чем их опасность

Вирусятся этих ролики, несмотря на всю свою сомнительность, по одной простой причине — нашей потребности сравнивать себе с кем-то, считает психолог-консультант Наталья Панфилова.

По мнению эксперта, тренд с девушкой «средненькой» внешности — в том числе история о конкуренции.

Фото: Unsplash

«И дело, наверное, даже не в том, как себя назвать, да? Будет это королева красоты или девушка средней внешности. Это так или иначе про конкуренцию. Про то, что хочется себя с кем-то сравнить. С каким-то эталоном, с кем-то, кто хуже, с кем-то, кто лучше», — пояснила она в беседе с 360.ru.

Вместе с тем, продолжила эксперт, с точки зрения психологии эффективно сравнивать себя не с кем-то, а с собой. Хотя, конечно, социальная природа человека такова, что мы невольно все равно занимаемся сравнениями с кем-то. Да и обезьянничаем, причем с самого раннего детства.

Но если ты начинаешь сравнивать себя с кем-то еще, то это некорректное сравнение, потому что очень часто тебе это ничего не дает в плане понимания себя.

Наталья Панфилова

психолог-консультант

Если возвращаться к критериям, которые заявляют авторы роликов, странным выглядит желание судить себя по тому, знакомятся ли с тобой, делают ли комплименты, указывает специалист.

Ведь в этом случае речь идет об особенностях восприятия другого человека. Очень субъективного.

Фото: Unsplash

«Мужчина — пугливый по своей природе. И он гарантированно подойдет к той женщине, которую сможет завоевать. И это зависит от самооценки этого мужчины, его задач. Потому что легко подходят со всеми знакомиться только альфонсы и жигало», — подчеркнула Панфилова.

В целом с культурой знакомств сейчас, по оценке психолога, все обстоит не самым лучшим образом.

Люди очень заняты, они бегут как оглашенные, и отсюда впечатление, что время обращать на кого-то внимание и знакомиться есть только у бездельников.

Фото: Unsplash

«Другая ситуация, когда ты можешь сама бежать в каких-то своих мыслях, своих задачах и даже не заметить чей-то интерес, не отреагировать. Поэтому и мужчина не подойдет, он же видит, что ты занята. И говорит: „Что же я за ней побегу-то? Я лучше с кем-то другим познакомлюсь: у нее точно на меня нет времени“. Не хочет на бегу пихать свою визитку с неизвестным результатом», — объяснила собеседница 360.ru.

Понятно, что, когда ты хочешь, чтобы у тебя была личная жизнь, а ее нет, это бьет по самооценке. И у нас, к сожалению, сейчас нет такой культуры, нет таких мест, где можно было бы знакомиться. Осложнилась эта ярмарка женихов и невест.

Наталья Панфилова

психолог-консультант

Можно было бы сказать: постойте, ладно в офлайн-жизни знакомиться сложно, а как же онлайн? Однако и там все не так просто.

Еще в прошлом году специалисты «Ромир» по итогам исследования пришли к выводу, что 86% опрошенных россиян не хотят знакомиться ради романтических отношений.

Фото: Unsplash

Согласно итогам этого опроса, больше всего (32%) на знакомства ради отношений идут россияне от 18 до 24 лет.

В возрастной категории от 25 до 34 лет о планах знакомиться для начала новых отношений заявили только 11% респондентов. Столько же у опрошенных старше 60 лет.

скриншот / romir.ru
Фото: скриншот / romir.ru

Когда и как изменится эта тенденция, сказать сложно, но в одном мы уверены точно: записывать себя в девушки «средненькой» внешности, потому что вы неудачно получились на фото или с вами не знакомятся, точно не стоит.

Посудите сами: многим сейчас, судя по всему, просто не до того. Причем, как указывают исследователи, не только мужчинам, но и женщинам.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

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