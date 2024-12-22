Сегодня 14:43 Девушки назвали 10 признаков «средненькой» внешности. Что это за тренд и что с ним не так 0 0 0 Фото: Unsplash Общество

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В TikTok и Instagram* начали вируситься видео о девушках «средненькой» внешности. Да, произносить это слово следует именно так. Не средняя, не обычная, а именно средненькая. В чем суть этого тренда, какие критерии той самой внешности выделяют пользователи и чем все это может быть небезопасно для психологического здоровья, разбирался 360.ru.

Как связаны тиктоки и «сгнивший мозг» К коротким видео в соцсетях можно относиться по-разному: есть те, кто отчаянно их критикует, а просмотр, как и создание, считает деградацией. И это мнение распространено не только на обывательском уровне, но и в научном сообществе: под занавес 2024-го ученые заявили, что мозг человека «гниет» из-за рилсов и тиктоков. «Сгнивший мозг» (от английского brain rot) даже стал словом этого года по версии Оксфордского университета.

Фото: скриншот / corp.oup.com/word-of-the-year/

Такой выбор, считают специалисты, должен стать сигналом о большой опасности жизни в виртуальной реальности и неумении пользоваться свободным временем в реальной жизни.

В 2024 году термин «гниение мозгов» используют для описания как причины, так и следствия негативного воздействия чрезмерного потребления онлайн-контента, пояснили авторы исследования.

«Мозговая гниль» говорит об одной из предполагаемых опасностей виртуальной жизни и о том, как мы используем свое свободное время. Это похоже на законную следующую главу в культурном диалоге о человечестве и технологиях. Каспер Гратвол президент Oxford Languages

Если отойти от печальных и, безусловно, справедливых предупреждений ученых мужей и попробовать самостоятельно выделить плюсы и минусы коротких видео, то, конечно, в общей массе просто смешных или милых видео можно найти что-то хорошее и полезное. Например, необычные рецепты с простыми продуктами, емкие инструкции, кажется, о чем угодно — от рисования стрелок до деления в столбик и советов, с чем лучше всего носить фетровую шляпу вашего любимого дедушки.

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Но, с другой стороны, при просмотре тиктоков и рилсов неизбежно столкновение с токсичным контентом, в том числе с сомнительными бьюти-трендами о том, как выглядят действительно красивые или успешные люди с идеальными чертами лица и супертелом. И к подобным трендам, на наш взгляд, сейчас можно отнести многочисленные видео о девушке «средненькой» внешности. Давайте разбираться, что это такое.

Девушка «средненькой» внешности — 10 критериев Зародился этот тренд в TikTok, а оттуда перекочевал и в другие соцсети. В роликах на тему девушки рассказывают на камеру о том, что они «средненькой» внешности, перечисляя определенные критерии. Вот самые популярные из них: К вам не подходят знакомиться на улице. Вы не были суперпопулярной в школе, той самой девушкой, на которую все равняются. В школе над вами смеялись, считая несимпатичной. Вы не получаете бонусов от своей внешности. Например, вам не ставят высокие оценки на экзаменах за красивые глаза или ваши видео не залетают в соцсетях, просто потому, что вы красивая. Мужчины обычно знакомятся с вашими подружками, а не с вами. Молодые люди, которые вам нравятся, чаще всего не отвечают взаимностью. Вам очень редко делают комплименты. Вы добиваетесь своих целей не за счет красивого лица, а, например, за счет ума, харизмы и так далее. Вы не выходите на улицу без макияжа и не выкладываете фото без обработки. На случайных фото вы получаетесь плохо. В чем суть тренда о девушке «средненькой» внешности При просмотре таких роликов девушкам предлагают самостоятельно определить, насколько они «средненькие». Чем больше баллов они набирают, тем выше, по этой логике, вероятность, что они не красивые, а так себе. Средненькие.

Можно было бы предположить, что это какой-то новый уровень самоиронии, или попытка нормализовать что-то, или научиться что-то принимать, только вот вопрос — что?

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Особенно странным и токсичным это выглядит в современной медиареальности, когда многие инфлюенсеры, наоборот, стремятся пропагандировать умение любить себя, быть индивидуальным и не гнаться за какими-то стандартами красоты. Конечно, многие воспринимали эти ролики со смехом, делая открытие, что они-то, оказывается, «средненькие». Спасибо, соцсети, что помогли это понять. Посмеялись и пошли дальше. Но нельзя исключать, что кого-то этот набор критериев может огорчить, напомнить о каких-то неприятных моментах в той же школе, разбитом сердце, невзаимных чувствах. Да мало ли о чем.

Почему такие видео популярны и в чем их опасность Вирусятся этих ролики, несмотря на всю свою сомнительность, по одной простой причине — нашей потребности сравнивать себе с кем-то, считает психолог-консультант Наталья Панфилова. По мнению эксперта, тренд с девушкой «средненькой» внешности — в том числе история о конкуренции.

Фото: Unsplash

«И дело, наверное, даже не в том, как себя назвать, да? Будет это королева красоты или девушка средней внешности. Это так или иначе про конкуренцию. Про то, что хочется себя с кем-то сравнить. С каким-то эталоном, с кем-то, кто хуже, с кем-то, кто лучше», — пояснила она в беседе с 360.ru. Вместе с тем, продолжила эксперт, с точки зрения психологии эффективно сравнивать себя не с кем-то, а с собой. Хотя, конечно, социальная природа человека такова, что мы невольно все равно занимаемся сравнениями с кем-то. Да и обезьянничаем, причем с самого раннего детства.

Но если ты начинаешь сравнивать себя с кем-то еще, то это некорректное сравнение, потому что очень часто тебе это ничего не дает в плане понимания себя. Наталья Панфилова психолог-консультант

Если возвращаться к критериям, которые заявляют авторы роликов, странным выглядит желание судить себя по тому, знакомятся ли с тобой, делают ли комплименты, указывает специалист. Ведь в этом случае речь идет об особенностях восприятия другого человека. Очень субъективного.

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«Мужчина — пугливый по своей природе. И он гарантированно подойдет к той женщине, которую сможет завоевать. И это зависит от самооценки этого мужчины, его задач. Потому что легко подходят со всеми знакомиться только альфонсы и жигало», — подчеркнула Панфилова. В целом с культурой знакомств сейчас, по оценке психолога, все обстоит не самым лучшим образом. Люди очень заняты, они бегут как оглашенные, и отсюда впечатление, что время обращать на кого-то внимание и знакомиться есть только у бездельников.

Фото: Unsplash

«Другая ситуация, когда ты можешь сама бежать в каких-то своих мыслях, своих задачах и даже не заметить чей-то интерес, не отреагировать. Поэтому и мужчина не подойдет, он же видит, что ты занята. И говорит: „Что же я за ней побегу-то? Я лучше с кем-то другим познакомлюсь: у нее точно на меня нет времени“. Не хочет на бегу пихать свою визитку с неизвестным результатом», — объяснила собеседница 360.ru.

Понятно, что, когда ты хочешь, чтобы у тебя была личная жизнь, а ее нет, это бьет по самооценке. И у нас, к сожалению, сейчас нет такой культуры, нет таких мест, где можно было бы знакомиться. Осложнилась эта ярмарка женихов и невест. Наталья Панфилова психолог-консультант

Можно было бы сказать: постойте, ладно в офлайн-жизни знакомиться сложно, а как же онлайн? Однако и там все не так просто. Еще в прошлом году специалисты «Ромир» по итогам исследования пришли к выводу, что 86% опрошенных россиян не хотят знакомиться ради романтических отношений.

Фото: Unsplash

Согласно итогам этого опроса, больше всего (32%) на знакомства ради отношений идут россияне от 18 до 24 лет. В возрастной категории от 25 до 34 лет о планах знакомиться для начала новых отношений заявили только 11% респондентов. Столько же у опрошенных старше 60 лет.

Фото: скриншот / romir.ru

Когда и как изменится эта тенденция, сказать сложно, но в одном мы уверены точно: записывать себя в девушки «средненькой» внешности, потому что вы неудачно получились на фото или с вами не знакомятся, точно не стоит. Посудите сами: многим сейчас, судя по всему, просто не до того. Причем, как указывают исследователи, не только мужчинам, но и женщинам.

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