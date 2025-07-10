В Госдуме выступили против турмаршрутов в заповедниках

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель парламентской фракции СРЗП Сергей Миронов не поддержал идею создания туристических троп в заповедниках и особо охраняемых территориях. Его заявление оказалось в распоряжении 360.ru.

Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении. По словам Миронова, СРЗП оказалась единственной, кто в ГД не поддержал инициативу.

«Начну с того, что в разработке не принимали участие представители экологической общественности, ученые, работники особо охраняемых территорий, лесной отрасли и охотничьих хозяйств», — сказал Миронов.

Он задался вопросом, почему этих специалистов не пригласили к обсуждению, ведь именно на их территории разрешат строительство троп для туристов.

По мнению главы партии, после принятия законопроекта начнется серьезное вмешательство в природу. Особенно вызывает беспокойство то, что туристические тропы смогут строить индивидуальные предприниматели. Они начнут возводить в заповедниках помещения для туристов под видом лесных домов.

«Например, в кедровом лесу. Но там корневая система идет поверху. Если ее слегка задеть, то начнется падение кедра, и тогда мало не покажется», — сказал Миронов.

Среди других рисков Миронов назвал возможные конфликты с местным населением из-за ограничений доступа в леса и проблемы с обслуживанием инфраструктуры.

«Кто и как будет обслуживать туристические тропы? Привозить людей на работу, регулярно доставлять продукты, вывозить мусор?» — задался вопросом лидер СРЗП.

Он отметил, что добьется ответов на эти вопросы при рассмотрении законопроекта во втором чтении.