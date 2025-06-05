Глава РСТ Уманский назвал бюрократию ключевой сложностью в развитии туристических троп

Основным препятствием для формирования сети туристических троп в России является избыточная бюрократия, несмотря на значительные возможности для роста этого направления. На это указал руководитель Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в беседе с Национальной Службой Новостей.
«Чтобы согласованно это сделать, чтобы это могло эффективно управляться, нужна нормативная база. Потому что сейчас договориться или сделать такую тропу на землях Лесного фонда практически невозможно», — отметил собеседник.
Ранее в Госдуму был представлен проект закона о создании Национальной системы туристических маршрутов. По мнению Уманского, для реализации этой инициативы следует учитывать как советский, так и международный опыт.
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