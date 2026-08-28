В Госдуме выступили против принудительной отмены традиции дарить цветы учителям

Депутат Госдумы Олег Смолин выступил против принудительной отмены традиции дарить цветы учителям в День знаний. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости» .

«Я был бы готов поддержать эту практику (акцию „Дети вместо цветов“. — Прим. ред), но при соблюдении четырех условий. Во‑первых, я считаю, что учитель на 1 Сентября обязательно должен получить цветы. Пусть не 30 букетов, а один. Это признак уважения и маленькая частица педагогического статуса», — отметил он.

При этом Смолин подчеркнул: никто не должен заставлять родителей участвовать в акции, ведь для некоторых семей даже один букет — ощутимая трата.

Парламентарий также считает, что право дарить отдельный букет выбранному учителю должно оставаться у учеников и их родителей. И последнее условие — уверенность, что сэкономленные средства действительно направят на помощь нуждающимся, а не на что-то иное.

Ранее эксперт по этикету Татьяна Баранова рассказала, какие цветы выбрать педагогу.