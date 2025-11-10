Фейк: в России запретят игровую онлайн-платформу Roblox

В России якобы планируют запретить платформу Roblox из-за роста скандалов и педофилов, которые действуют на площадке. Жалобы на сервис отправили в Роспотребнадзор, РКН и Рособрнадзор.

Фейк

В Сети распространяют информация, что платформу Roblox планируют запретить в России. В сторону площадки звучат обвинения в том, что на ней действуют педофилы, а также растет число скандальных случаев.

Правда

Roblox – онлайн-платформа, которая позволяет пользователям создавать свои собственные игры и играть в игры, созданные другими.

В ней можно создавать виртуальные миры, проходить квесты, общаться с другими игроками и даже зарабатывать деньги, продавая внутриигровые предметы и свои игры. В игре есть внутренняя валюта — Robux, которую можно тратить на виртуальные предметы или выводить в реальные деньги.

Roblox пользуется огромной популярностью среди детей и подростков из-за простоты и свободы творчества. Платформу называют метавселенной, где можно не только играть, но и общаться, посещать концерты и жить второй жизнью в виртуальном пространстве.

Претензии к Roblox озвучил председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков в беседе с изданием «Абзац».

Он пояснил, что число скандальных случаев, связанных с игрой, пугающим образом увеличивается. Недавно пользователям Roblox предлагали собственными руками «взорвать» Чернобыльскую АЭС, а теперь журналисты The Guardian сообщили, что платформа стала местом деятельности педофилов.

Неизвестные лица пишут детям с сомнительными предложениями, а также пытаются подтолкнуть их к незаконным действиям. Российским ведомствам следует оградить несовершеннолетних от опасного контента, уточнил общественник.

Курбаков опирается на исследование британской журналистки Сары Мартин. Женщина в течение недели играла на Roblox под аккаунтом восьмилетней девочки и в ходе эксперимента столкнулась с домогательствами и буллингом на платформе.

Репортер рассказала, что за несколько часов игры было несколько случаев травли и обилие нецензурных выражений, а некоторые пользователи пытались склонить ее к непристойностям. Все это время у Мартин был включен родительский контроль, но он не помог.

В России сейчас никто напрямую не говорит о возможности запрета Roblox, поэтому утверждения о полной блокировке платформы для всех российских пользователей некорректны. Решение об ограничении доступа к интернет-сервисам и сайтам может принять суд по запросу прокуратуры, генпрокурор или его заместитель, Роскомнадзор по запросу органов безопасности или само ведомство в рамках закона «О связи».

Данные мониторинговых ресурсов говорят о том, что Roblox продолжает свободно работать, поступают единичные жалобы пользователей, что может свидетельствовать только о локальных проблемах с соединением.

При этом нужно понимать, что, являясь метавселенной с возможностью свободного общения и со своей игровой валютой, конвертируемой в реальные деньги, платформа привлекает злоумышленников возможностью заработать мошенническим способом. В начале 2025 года Roblox стал антилидером по количеству зарегистрированных преступлений.

За два с небольшим месяца зафиксировано около 40 случаев выманивания денег, личной информации и доступа к аккаунтам.

С другой стороны, в антирейтинг также попали Standoff 2, где активно действуют продавцы фейковых скинов и аккаунтов, а также Minecraft, где мошенники запускают фальшивые серверы с «премиум-доступом» и ложными предложениями «о модераторстве».

В МВД посоветовали родителям тщательно настраивать родительский контроль и вместе с детьми периодически просматривать чаты и сообщения на платформах, особенно тех, где развита внутриигровая экономика.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.