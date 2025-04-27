В Сети появились мошеннические сайты для продажи билетов на предстоящий товарищеский футбольный матч сборными России и Нигерии. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.

«В интернете есть фейковые сайты, продающие билеты на назначенный на 6 июня матч Россия-Нигерия. На самом деле это мошеннические ресурсы», — сказал Хамитов.

Депутат отметил, что за якобы билеты деньги списывают исправно, однако доверчивые болельщики самих вряд ли дождутся. По словам Хамитова, остается догадываться, куда в результате пойдут деньги клиентов, нельзя исключать, что это — мошенническая схема для финансирования ВСУ.

«Приобретать билеты на любые мероприятия нужно только на официальных сайтах организаторов и распространителей», — добавил политик.

Ранее Верховный суд разрешить не выплачивать взятый мошенником кредит.