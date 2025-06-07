В Госдуме резко отреагировали на отмену статуса предпенсионера в Москве

Отмена статуса предпенсионера в Москве представляет собой несправедливую меру. Об этом заявил депутат Государственной думы Дмитрий Гусев, его слова 360.ru привели в пресс-службе партии «Справедливая Россия — За правду».

Парламентарий напомнил, что с 1 января 2025 года такой статус в Москве перестали присваивать достигшим 55 лет женщинам и 60 лет мужчинам.

«Отмена статуса предпенсионера — шаг, бьющий по уязвимой группе граждан. Оставшиеся без региональных льгот предпенсионеры в условиях дискриминации на рынке труда и роста цен теряют важную поддержку», — сказал он.

Гусев уточнил, что льготы позволяли предпенсионерам рассчитывать на изготовление и ремонт зубных протезов, а также бесплатный проезд на общественном транспорте. Кроме того, им возмещали расходы на проезд по ж/д к месту лечения и обратно, предоставляли путевки на санаторно-курортное лечение.

«Решение лишить поддержки создает неравенство. Одни получили льготы, другие — нет, что вызывает недовольство. Статус однозначно нужно сохранять на федеральном уровне», — заключил депутат.

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