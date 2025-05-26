Российским домохозяйкам могут начать платить ежемесячное пособие

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов объявил о подготовке законопроекта, который признает ведение домашнего хозяйства работой и предусматривает ежемесячные выплаты. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Первая редакция законопроекта была разработана по инициативе и поручению Владимира Жириновского. Мы в ЛДПР уважительно относимся к любому честному созидательному труду и считаем, что ведение домашнего хозяйства — полноценная работа, имеющая большое значение для общества, а потому заслуживающая оплаты», — подчеркнул он.

Как отметил Нилов, такая помощь в размере прожиточного минимума в регионе поможет улучшить материальное положение семей с небольшим доходом.

Одно из ключевых условий получения выплат — статус безработного. Законопроект предлагает выделить среди безработных новую категорию — людей, которые занимаются домашним хозяйством в семьях с низким доходом.

Законопроект предлагает установить основания и порядок выплаты ежемесячной платы тем, кто полностью посвятил себя ведению домашнего хозяйства. Это включает уход за детьми старше полутора лет, детьми-инвалидами и пожилыми родителями. Цель инициативы — предоставить дополнительную государственную поддержку таким людям.

Ранее стали известны регионы России, лидирующие по благосостоянию семей. Эксперты изучили, сколько денег может остаться у семьи из двух работающих взрослых и двух детей, если оба супруга получают среднюю зарплату по региону. В тройке оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.