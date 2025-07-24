В Госдуме рассказали об изменениях в медобеспечении жителей новых регионов

В Госдуме рассказали о поправках в закон, которые регулируют медобеспечение жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев в своем Telegram-канале .

Теперь врачи новых регионов смогут получить необходимое финансирование, чтобы оказывать помощь жителям, застрахованным по ОМС.

«Большой шаг вперед — особенно в помощи людям с тяжелыми и редкими заболеваниями, которым требуется сложное лечение. Не надо выезжать из региона, получать помощь там, где живешь», — отметил Башанкаев.

По его словам, это коснется центров ФМБА и других федеральных организаций Донбасса, Херсонщины и Запорожской области.

Ранее стало известно, что депутат также предложил бесплатно протезировать зубы инвалидам и пенсионерам по ОМС.