В Госдуме рассказали о новых законах, которые вступят в силу в марте

В марте 2026 года вступят в силу новые законы, направленные на защиту россиян. Меры перечислил спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале .

В России появится государственная система «Антифрод», позволяющая эффективнее выявлять действия мошенников, оперативно обмениваться данными между ведомствами и предотвращать преступления.

Сервисы онлайн-подписок не смогут списывать очередную плату автоматически, если пользователь отказался от продления.

Микрофинансовые организации обяжут уведомлять Центробанк о попытках заключить договор потребительского займа без добровольного согласия клиента.

«Все эти нормы направлены на то, чтобы уберечь людей от действий мошенников и возможных финансовых потерь», — подчеркнул Володин.

Также расширятся основания для увольнения мигрантов. Работодатели смогут расторгать договоры с иностранцами для соблюдения не только федеральных, но и региональных ограничений. Это станет очередным шагом по наведению порядка в миграционной сфере. Всего с 2024 года в России приняли 22 закона в этой части.

Ранее Госдума приняла закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих.