ГД приняла закон об обязательной геномной регистрации военных

Закон об обязательной геномной регистрации военнослужащих приняли во втором и третьем чтениях на заседании 26 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

По инициативе, государственная геномная регистрация будет обязательной для военнослужащих, сотрудников войск национальной гвардии, органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях.

Процедуру также должны будут проходить гражданский персонал и гражданские служащие, обеспечивающие проведение спецоперации.

«По общему правилу геномная информация будет храниться 100 лет, а в случае гибели владельца — до установления личности», — пояснили в Госдуме.

Сведения можно будет удалить по письменному заявлению владельца после увольнения.

Ранее правительство России одобрило сбор генома у участников боевых действий.