В Госдуме рассказали о новых правилах сбора данных для больничных и декретных

С 1 июля 2026 года в России изменятся правила назначения больничных, декретных выплат и части детских пособий. Социальный фонд России начнет получать большинство необходимых данных автоматически — без дополнительных справок от граждан. Об этом сообщил ТАСС .

«Изменения, отраженные в документе, связаны с соответствующими законодательными нововведениями, направленными на еще большую автоматизацию процессов социального обслуживания», — уточнили в Госдуме.

При назначении выплат Соцфонд будет использовать данные из индивидуального лицевого счета гражданина — ИЛС — в системе персонифицированного учета.

Сейчас часть документов людям все еще приходится предоставлять самостоятельно. После вступления новых правил в силу такая необходимость практически исчезнет.

Работодателям нужно будет своевременно передавать в фонд сведения, которых еще нет в системе — например, данные о страховом стаже сотрудника для расчета больничных или декретных выплат.