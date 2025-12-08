В Госдуме рассказали, кому дадут бесплатный сладкий подарок к Новому году

Дети в России могут получить сладкий подарок к Новому году бесплатно, если относятся к льготной категории. Заявление на эту меру поддержки можно подать на «Госуслугах», сообщил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Единого перечня новогодних подарков от государства не существует, так как все зависит от решения местных властей и бюджетных возможностей региона. Чаще всего детям дарят наборы конфет, настольные игры, книги и развивающие игрушки», — сказал он.

Родители смогут узнать, положен ли их детям сладкий подарок, в местных органах соцзащиты, центрах соцподдержки и районных администрациях. По словам Чаплина, это, как правило, инвалиды, дети из многодетных и малоимущих семей. Заявление примут через «Госуслуги».

Ранее журналисты подсчитали, в какую сумму россиянам обойдутся традиционные новогодние салаты. Оливье оказался самым дорогим.