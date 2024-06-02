В Госдуме рассказали, какие виды работ нельзя выполнять подросткам

На должности, которые подразумевают поднятие тяжелых предметов, нельзя устраивать подростков с 14 до 18 лет. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду Екатерина Стенякина в беседе с РИА «Новости» .

«Надо заметить, что они (подростки 14-18 лет) имеют право выполнять только легкую работу, которая не вредит их здоровью и нравственному развитию», — сказала она.

Стенякина объяснила, что несовершеннолетним запрещено работать на химических предприятиях, а также в сфере торговли табачными и алкогольными товарами. Еще подростков нельзя привлекать к ночной или сверхурочной работе, в праздничные и выходные дни.

Ранее эксперты «Почта банка» предупредили, что случаи мошенничества в отношении детей участятся летом. Это связано с тем, что многие подростки ищут подработку на каникулах. Аферисты могут предложить работу промоутера или курьера, потребовать конфиденциальные данные, а потом использовать информацию в корыстных целях.