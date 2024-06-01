Россиян предупредили о риске мошенничества в отношении детей летом

В летний период мошенники чаще выбирают детей в качестве жертв. Об этом заявили эксперты «Почта банка» в беседе с РИА «Новости» .

По словам специалистов, у школьников появляется много свободного времени. Они могут играть в компьютерные игры или искать подработку на лето. На основе этого аферисты придумали много мошеннических схем.

«В ряде случаев мошенники предлагают работу курьера, промоутера или помощника библиотекаря и сразу же требуют конфиденциальные данные для „перечисления зарплаты“, включая CVC-код и код из смс», — объяснили эксперты.

В банке отметили, что также аферисты обращаются к детям, играющим в компьютерные онлайн-игры. Злоумышленники присылают ссылку на розыгрыш «игровой» валюты, при переходе на которую нужно набрать данные банковской карты. Если их ввести, то случится расходная операция, деньги поступят на чужой счет.

Ранее девятилетняя девочка из Чебоксар отправила мошенникам 1,3 миллиона рублей и оформила кредит на сумму 460 тысяч рублей. Злоумышленники обещали школьнице внутриигровую валюту в онлайн-игре.