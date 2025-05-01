Стали известны новые детали соглашения между США и Украиной по ресурсам

Белый дом опубликовал соглашение между США и Украиной по природным ресурсам

Заявление о подписании соглашения о природных ресурсах между США и Украиной опубликовали на сайте Белого дома. В нем увидели подробности, которые украинские власти ранее не афишировали.

В заявлении говорится, что американские компании имеют «право первой ночи» на приобретение редкоземельных металлов.

«Проекты по природным ресурсам будут включать в себя полезные ископаемые, углеводороды и связанное с ними развитие инфраструктуры. Если Соединенные Штаты решат приобрести эти ресурсы для себя, нам будет предоставлен первый выбор: либо приобрести их, либо назначить покупателя по нашему выбору», — сказано в заявлении.

Создаваемый Инвестиционный фонд реконструкции Украины и США получит 50% роялти, лицензионных сборов и других платежей. США также будут получать прибыль от инвестирования этих ресурсов. Согласно заявлению, Штаты в этот Фонд вносить не планируют.

В заявлении говорится, что соглашение посылает сигнал России, что США играют особую роль в игре и желают долгосрочного успеха Украины.

Подписанное соглашение по недрам подтверждает стремление президента Дональда Трампа к долгосрочному миру.