В Госдуме призвали запретить ипотечные МФО: в чем их опасность?

Микрокредитные ипотечные организации следует запретить, а вместо них внедрить систему строительных сберкасс. Об этом 360.ru заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Он отметил, что с помощью строительных сберкасс россияне смогут решать свои жилищные проблемы за счет получения займов на покупку недвижимости. Парламентарий объяснил, что в рамках этой модели граждане заключают договор о сбережениях и под низкие проценты вносят деньги в «общий котел».

«Чтобы после накопления нужной суммы на первый взнос они брали в стройсберкассе целевой жилищный займ по фиксированной низкой ставке. Ориентир — до 3% годовых», — уточнил Миронов.

Депутат выступил против микрокредитных ипотечных организаций, так как увидел в них риски и для заемщиков, и для регионов.

«Субъекты РФ могут столкнуться с неэффективностью использования бюджетных средств при субсидировании ипотечных программ, из-за роста просроченной задолженности и возникновении дополнительной нагрузки на бюджеты», — подчеркнул он.

Ранее риелтор Евгения Краснощекова посоветовала россиянам не ждать резкого падения ипотечных ставок в следующем году. По ее мнению, банки не планируют в ближайшее время снижать ставку из-за экономических сложностей.