Риелтор Краснощекова призвала не ждать резкого падения ипотечных ставок в 2026 году

Риелтор Евгения Краснощекова поделилась с URA.RU своим мнением о текущих тенденциях на рынке недвижимости Кургана. Эксперт рассказала о том, кто сегодня покупает жилье, как меняются условия ипотечного кредитования и чего ждать в 2026 году.

По словам Краснощековой, сегодня на рынке жилья можно встретить самых разных покупателей: от молодых семей до пожилых людей с внушительным капиталом.

Что касается ипотечных ставок, то, по мнению эксперта, Центральный банк снижает ключевую ставку, однако банки не спешат снижать ставки по ипотеке. Это связано с предстоящими экономическими сложностями, такими как повышение НДС и экономический спад. Поэтому Краснощекова не ожидает резкого падения ипотечных ставок в 2026 году.

Также риелтор отметила, что цены на недвижимость остаются высокими, и в ближайшем будущем серьезного снижения она не видит. Новое жилье будут строить меньше, а многие застройщики ожидают, что рынок будет перегрет.

Говоря о негативных тенденциях на рынке ипотечного кредитования, Краснощекова подчеркнула рост количества банкротов и людей с испорченной кредитной историей.

«Если человек прошел процедуру банкротства, ипотеку он, скорее всего, больше не получит», — резюмировала собеседница.