В Госдуме призвали заморозить цены на социально значимые продукты питания для детей

В России необходимо зафиксировать цены на социально значимые продукты питания для детей. С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратились лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат СРЗП Яна Лантратова.

В письме вице-премьеру они отметили, что за последние несколько лет цены на детское питание выросли на 45–67%, что в два-три раза больше, чем инфляция. При этом 40% сырья завозится из-за границы, а 80% рынка занимают зарубежные бренды.

«Представляется целесообразным разработать программу государственной поддержки производства социально значимых продуктов детского питания, которая установит фиксированные цены на продукты под брендом „Российское качество“», — подчеркнули в обращении парламентарии.

Ранее Миронов предложил сделать размер пенсии не ниже цены потребительской корзины.