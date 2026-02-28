В Госдуме призвали заморозить тарифы ЖКХ

В России необходимо заморозить тарифы ЖКХ и вернуть их к уровню прошлого года, пока в этой сфере не проведут масштабный аудит и не наведут порядок. Об этом заявил депутат Сергей Миронов.

По словам парламентария, расширение возможностей ФАС по регулированию тарифов кардинально не изменит ситуацию в ЖКХ.

«Законопроект уже принят в первом чтении, наша фракция его поддержала, потому что это все-таки лучше, чем ничего. Но убежден, что новые нормы коммунальный беспредел не исправят, — сказал Миронов.

Для наведения порядка в отрасли требуются более радикальные и срочные меры: масштабный аудит с участием всех профильных ведомств и тотальный госконтроль.

«Нужно брать отрасль под госконтроль: сажать воров, убирать коммерсантов, национализировать неэффективные предприятия. А пока всего этого не будет сделано — замораживать тарифы ЖКХ и возвращать их к уровню прошлого года», — призвал депутат.

Ранее стало известно, что премьер-министр Михаил Мишустин напомнил об ограничениях на суммы коммунальных платежей. Их размер не должен превышать 22% от доходов семей.