Мишустин напомнил об ограничениях на суммы коммунальных платежей

Размер коммунальных платежей не должен превышать 22% от доходов семей. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед Государственной думой с отчетом за 2025 год.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что депутатов не может не беспокоить рост тарифов.

«Со своей стороны считаем неправильным стоять и наблюдать, как эти процессы происходят», — подчеркнул он.

На это Мишустин напомнил о лимитах, которые ввело правительство, и призвал поскорее принять закон, разрешающий Федеральной антимонопольной службе ограничивать тарифы ЖКХ в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле внимательно следят за ситуацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства и считают, что повышение тарифов не должно быть таким резким.